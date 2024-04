Le voci hanno preso a rincorrersi nella tarda mattinata di ieri: l’interlocuzione tra il già parlamentare Mario Pepe e l’ex vicesindaco Maurizio Bocchino sarebbe a un punto di svolta. Su queste pagine abbiamo già evidenziato come in troppi davano per scontato l’appoggio di Pepe alla squadra di Giuseppe Ricci, per via dello stretto legame nato alla vigilia delle amministrative del 2016. E invece, come emerso nelle ultime settimane, il dialogo si è progressivamente deteriorato, fino a fare accendere un grosso punto interrogativo sulla tenuta del rapporto tra i due.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia