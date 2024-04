Provinciale Vitulanese, appalto per riqualificarla: intervento anche per la frana a Cautano

Affidati al termine delle procedure di gara d’appalto due importanti lavori sulla Strada provinciale n. 109 “Vitulanese”: ad ufficializzarlo il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha preso atto delle note che gli sono state inviate dai Dirigenti degli Uffici dell’Ente. I lavori e le opere che sono in via di realizzazione sono necessari a risolvere i problemi creati da una frana in territorio di Cautano e per consentire l’attraversamento in sicurezza della Carovana rosa del Giro d’Italia che interesserà un tratto della stessa arteria.

