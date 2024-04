Dc: Rotondi, ‘in Piemonte nessuna intesa con Cuffaro, siamo in causa ad Avellino e Roma’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – ‘’ In ordine alla presentazione delle liste Dc/Udc in regione Piemonte,per i Comuni e per il Consiglio regionale, si precisa che la lista avrà come simbolo il logo adottato nelle regioni Molise, Abruzzo e Basilicata, con delega dell’onorevoleGianfranco Rotondi sottoscritta presso il notaio Casalino in Roma, comprendente l’autorizzazione all’onorevole Cesa ad integrare la denominazione ‘Democrazia cristiana’ nel simbolo dell’Udc. Tale formazione ovviamente non ha niente a che vedere col partito dell’onorevole Cuffaro, con cui siamo litisconsorti in ben due giudizi,a Roma e ad Avellino”. Lo precisa Gianfranco Rotondi.