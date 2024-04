«La carenza di medici del 118 non giustifica la decisione della ASL di Benevento di demedicalizzare tutte le ambulanze e di ampliare l’esternalizzazione con sei auto mediche. I 48 medici in servizio sui 78 previsti, corrispondenti al 62% della pianta organica, sono in grado di garantire un’ampia copertura dei turni con l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive che rappresentano l’unica soluzione immediata per non tagliare i servizi all’utenza», Così il segretario di sezione Asl Benevento della sigla sindacato medici “Cimo Fesmed”, Emilio Tazza, sul caso ambulanze senza medico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia