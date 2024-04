Gremito il corteo della Festa della Liberazione ieri in centro storico a Benevento tra piazza Orsini e lo snodo finale di fronte i giardini contigui alla Prefettura, a dare forza e corpo alla manifestazione e poi al raduno conclusivo. Presenti non solo esponenti di associazioni, sindacati e istituzionali ma partecipazione di tanti cittadini e tanti giovani, segno del lavoro svolto dal Comitato Anpi di Benevento negli anni. Dopo lo svolgimento del corteo, in cui gli striscioni srotolati non coprivano vuoti ma principiavano un serpentone di partecipanti davvero notevole, la manifestazione finale con il regista e attore teatrale beneventano, Michelangelo Fetto che ha letto da par suo il monologo di Scurati sul 25 aprile

