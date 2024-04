Mancano poche settimane alla presentazione delle liste per le elezioni amministrative e non ancora si sono dissipate le nubi attorno ai possibili sfidanti di Angelino Iannella.

Il sindaco defenestrato qualche mese fa per l’assenza di una maggioranza che lo sostenesse, sarà ancora in campo con il suo progetto civico “Insieme…Si Può”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia