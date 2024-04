La scadenza è oggi, ma sino all’altro ieri si contavano già una ventina di domande per aderire all’avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse al fine della costituzione di una short-list per la designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Aziende, Istituzioni e società partecipate.

Opzione, quest’ultima, non contemplata nell’articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 267/2000, che attribuisce al Sindaco e al Presidente della Provincia la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune o della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e Provinciale.

