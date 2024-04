Coperta sempre più corta e aggravamento delle difficoltà per l’utenza e gestionali per l’Asl di Benevento per quanto concerne il numero di medici d’assistenza primaria a ciclo scelta, quelli che un tempo si chiamavano medici di famiglia, con altre tre dimissioni per raggiunto limite massimo età servizio e dunque per pensionamento. Due addii al servizio nella rete territoriale che si a aggiungono a molti altri registrati nelle ultime settimane e mesi.

