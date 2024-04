Fdi: dallo zio di Giulia Cecchettin a Claudia Gerini, domani II giornata kermesse Pescara

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) – Inizierà domani alle ore 10 la seconda giornata della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, al via a Pescara da oggi fino alla giornata conclusiva di domenica. Oltre agli interventi dei membri del governo e dei rappresentanti dei vertici di società private e partecipate statali, saranno presenti anche Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchetti, e l’attrice Claudia Gerini. Si inizia alle 10 con dibattito sulla libertà religiosa con il sottosegretario Emanuele Prisco e il capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Sempre alle 10 si parlerà di imprese con il viceministro Maurizio Leo e il capogruppo Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

Alle 12 si confronteranno ‘sul modello italiano per far ripartire l’economia europea’ il ministro Raffaele Fitto e il Chief Economist di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice. Sempre alle 12, si confronteranno sulla violenza di genere il ministro Andrea Abodi e, fra gli altri, l’attrice Claudia Gerini. Sarà presente Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchettin. Ancora alle 12, affronterà il tema delle ‘eco-follie’ il co-presidente Nicola Procaccini. Alle 16 dibattito sull’indipendenza tecnologica con il ministro Adolfo Urso, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e, tra gli altri, l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo. Sempre alle 16 confronto sull’Economia del mare tra il Ministro Nello Musumeci, il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il viceministro Galeazzo Bignami.

Ancora alle 16 interverranno sull’intelligenza artificiale il Sottosegretario Alessio Butti, l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani e l’ad di Microsoft Italia Vincenzo Esposito. Alle 17 si confronteranno sul tema della giustizia con il ministro Carlo Nordio, il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Alle 17 dibattito sulla sanità con il ministro Orazio Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità *Rocco Bellantone. Alle 18 focus sul Piano Mattei con il viceministro Edmondo Cirielli, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e Marco Minniti. Sempre alle 18 si affronterà il tema della natalità con la ministra Eugenia Roccella.