Cinque interrogativi che si uniscono alla già lunga lista di dubbi in vista dell’ultimo ostacolo prima dei playoff, quando ogni dettaglio potrà fare la differenza. La necessità di affrontare quel presente chiamato Catania, che porta con sé la tentazione di un secondo posto da non sottovalutare, ma anche lo sguardo rivolto al futuro, agli spareggi e a quella pazza corsa verso la Serie B. Tra queste due dimensioni viaggia il Benevento di Gaetano Auteri su un percorso appesantito da un’incognita in più, quella legata ai diffidati.

