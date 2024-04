Vuole chiudere al meglio, magari col secondo posto in tasca, Gaetano Auteri. Sa che è difficile, ma sa anche che un eventuale blitz domani pomeriggio a Catania potrebbe consentire al suo Benevento di mettere definitivamente le mani sulla piazza d’onore proprio all’ultima curva della stagione regolare. Serve un ultimo sforzo prima dei play off, ma serve anche che la fetta conclusiva del campionato venga consumata senza troppi danni. E’ per questo che nonostante i propositi di vittoria, al ‘Massimino’ il tecnico giallorosso finirà per tenere a riposo buona parte dei giocatori diffidati e, di conseguenza, a rischio squalifica.

