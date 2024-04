Autonomia: Ciriani, ’emendamento M5S? Questione interna a Camera ma risolta’**

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) – “Il governo non ha ruolo in questa vicenda che è tutta interna alle dinamiche della Camera, dei gruppi e del presidente della prima Commissione. Spero, e mi pare che sia così, che la questione sia risolta. D’altra parte si poteva risolvere anche in Aula eventualmente con un emendamento correttivo, però la tempistica dell’approvazione in Commissione” dell’autonomia “verrà rispettato, al massimo scivolerà di qualche giorno, e questo è importante per noi perché significa confermare quanto avevamo deciso anche insieme agli alleati”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia in corso a Pescara, riguardo allo scontro in commissione Affari costituzionali della Camera, dove oggi è stato respinto l’emendamento presentato dal M5S su cui mercoledì scorso la maggioranza, secondo l’opposizione, era stata battuta.