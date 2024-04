C’è un problema con i medici di base in provincia. Lo ha chiarito il direttore generale dell’Asl Benevento. Gennaro Volpe ha parlato delle criticità in atto relative a medici andati in pensione, ai nuovi residenti che devono scegliere un camice bianco, come anche ai cambi di medici.

Il dg ha insomma ammesso le difficoltà, si è scusato con gli utenti e ha assicurato l’impegno dell’Azienda a cercare soluzioni.

Il contesto è ben noto e tocca anche altri aspetti della sanità: la drammatica carenza di medici di tutte le specialità, conseguenza di un numero ridotto di laureati e specializzati nelle varie branche che è criticità nazionale. Proprio in questi giorni si parla dei primi interventi per risolverle queste grandi lacune, a cominciare dall’archiviazione del numero chiuso per i corsi di Laurea in Medicina, una delle componenti della crisi. Ma ci sono anche altri fattori alla base della fuga dal settore pubblico e più in generale dall’Italia, con tanti giovani medici che preferiscono altri Paesi.

