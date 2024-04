Milano è il primo capoluogo italiano per reddito medio dalle dichiarazioni 2023 con riferimento a quanto guadagnato nel 2022, a quota 35.282 euro. Molti gradini più in alto rispetto alle città campane. Caserta con 24.230 euro (+3,6%); Salerno con 23.421 euro (+5,1%). Avellino, con 23.093 euro (+3,5%). Napoli con 21.327 euro (variazione +4.9%). Infine Benevento, con 20.228 come reddito medio pro capite 2022. I dati raccontano della sofferenza delle zone interne, e in questo contesto Benevento risulta ultima per valore medio e penultima per variazione.

