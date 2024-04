Elezioni – Non solo Europee, occhio alle Regionali sullo sfondo

Le Europee nel mirino, la Regione sullo sfondo. Ci sarà anche palazzo Santa Lucia al centro del dibattito in questi quaranta giorni di campagna elettorale. Come già emerso dai primi appuntamenti, dalle prime manifestazioni. Non che i candidati disdegnino il seggio a Strasburgo, tutt’altro ma, sia pur per motivi diversi, il governo regionale è già stato evocato.

Ha iniziato Forza Italia domenica pomeriggio, allorquando il deputato Francesco Rubano ha chiesto a Fulvio Martusciello impegni precisi per l’ospedale di Sant’Agata dei Goti, impegni da attuare quale prossimo presidente della Giunta regionale.

