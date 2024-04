Ancora un risultato di rilievo per la Comunità di Bonea. Sono iniziati, infatti, in via Lorenzoni-Carre i lavori aventi ad oggetto la realizzazione del locale campetto polivalente.

Lo rende noto il gruppo “Liberamente per Bonea”, formazione guidata dal candidato sindaco Giampietro Roviezzo.

