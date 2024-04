Nordcorea: Pyongyang invia una delegazione in Iran

Pyongyang, 24 apr. (Adnkronos) – Una delegazione nordcoreana è in viaggio verso l’Iran. Lo riferiscono i media statali di Pyongyang, parlando dei primi colloqui ufficiali tra i due Paesi in quasi cinque anni.

La delegazione della Corea del Nord è guidata da Yun Jung Ho, ministro delle Relazioni economiche esterne della Corea del Nord, hanno aggiunto i media.

I Paesi occidentali hanno espresso crescente preoccupazione per il rafforzamento dell’alleanza tra Iran, Corea del Nord e, in misura minore, Cina, che sono diventati i principali fornitori militari su vasta scala della Russia contro l’Ucraina.