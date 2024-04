Roma, 24 apr (Adnkronos) – “Da Azione non possiamo che augurare buon cammino a chi sceglie altre strade, ma non possiamo confondere la scelta di alcuni dirigenti locali, con centinaia di iscritti. E dobbiamo smentire i numeri annunciati nelle ultime ore che non hanno alcun fondamento”. Lo dichiarano fonti di Azione in merito ad un annuncio sul passaggio di alcuni iscritti a Stati Uniti D’Europa.