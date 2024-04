Europee: Fi ‘si allarga’ ancora, Tajani lancia intesa con Rif. Sardi ‘supereremo 10%’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Prosegue ‘l’allargamento’ di Forza Italia. Oggi Antonio Tajani ha annunciato l’intesa politica con i Riformatori sardi che schiereranno un loro candidato, Michele Cossa, nelle liste azzurre alle europee. ” Oggi abbiamo firmato un’alta tappa importante del percorso di allargamento di Forza Italia” in vista del voto a Bruxelles, dice il numero uno azzurro in una conferenza stampa nella sede di Via in Lucina a Roma.

”Abbiamo sottoscritto un accordo con gli amici sardi, che rappresentano un movimento fortemente identitario, ora inizierà un percorso comune che non è un semplice accordo elettorale”, promette il vicepremier con al suo fianco i vertici forzisti (a cominciare dal capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri) e il leader dei Riformatori sardi, Massimo Fantola, e Cossa. Tajani ribadisce che il suo obiettivo è fare liste competitive (”aperte e con qualità, non per far eleggere qualcuno ma per vincere”), certo di poter superare il 10%. ”Siamo convinti che la nostra lista possa superare il 10 per cento a livello nazionale grazie anche all’intesa siglata oggi”.