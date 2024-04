Telese Terme – Sopralluogo su Monte Pugliano, negato l’accesso a Legambiente

Ieri mattina, al sopralluogo indetto dal Comandante dei Vigili Urbani Pasquale Di Mezza dopo la segnalazione effettuata proprio da Legambiente lo scorso 15 aprile, si sono vissuti momenti di tensione. Secondo il racconto dell’associazione ambientale, ai rappresentanti dello stesso sodalizio non è stato concesso di accedere al cantiere di lavoro del taglio della “Pineta” per poter far constatare gli eventuali illeciti che sarebbero stati commessi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia