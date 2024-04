“A 5 anni dalla nostra lettera ‘Mezzanotte del Mezzogiorno’ vogliamo fare il punto della situazione e dare concretezza. Cinque anni fa non ne parlava nessuno, adesso se ne parla ma oltre a parlarne vorremmo azioni e dei progetti concreti da parte della politica.

L’invito al forum degli amministratori, a maggio e l’incontro con i vescovi di tutta Italia a metà luglio. Nel Forum del 6-7 maggio si parlerà della velocità su ferro, alta velocità alta capacità, un tema fondamentale, e verrà l’amministratore RfI e sia della fibra, della velocità telematica e verrà un rappresentante di Open Fiber. Questi sono due elementi che possono consentire la svolta, aspetti importanti, sono strumenti necessari, per uscire dalle secche in cui ci troviamo. Di questo parleremo il 6 e 7 maggio”, così l’arcivescovo Felice Accrocca ieri nel dibattito presentazione della lettera ‘La sfida possibile’.

