QuoJobis e Alvin Consulting: Un Impegno Condiviso per la Diversità e l’Inclusione

Nel mondo aziendale, l'inclusione e la diversità non sono più opzionali, ma necessarie.

, il brand specializzato di QuoJobis, si impegna nella ricerca e selezione di talenti appartenenti alle categorie protette, sottolineando l’importanza di una gestione inclusiva della diversità nel tessuto sociale e aziendale.

Con un’esperienza decennale, Alvin Consulting non solo risponde alle esigenze del mercato ma anche alle aspettative di una società sempre più attenta all’equità sociale e professionale.

Nel contesto di un mercato del lavoro in continua evoluzione, Quojobis – attraverso Alvin Consulting – si distingue per l’offerta di servizi altamente innovativi nel campo dell’inclusione lavorativa.

Grazie a un approccio olistico e personalizzato, queste entità lavorano con dedizione per facilitare l’accesso al lavoro delle persone appartenenti alle categorie protette, affrontando le sfide dell’inclusione con soluzioni concrete e misurabili.

La combinazione di expertise specifiche nel settore e di strumenti avanzati consente a Quojobis e Alvin Consulting di offrire non solo servizi di ricerca e selezione personalizzata ma anche soluzioni di Recruitment Process Outsourcing (RPO), garantendo alle aziende partner un supporto completo nel reclutamento e nella gestione delle risorse umane.

Alvin Consulting offre un servizio di ricerca e selezione gestito da consulenti con expertise specifica, garantendo un processo che comprende:

●Valutazione e definizione delle esigenze di inserimento

●Analisi del clima aziendale

●Definizione accurata della job description e del job profile

●Pubblicazione di annunci su piattaforme dedicate come categorieprotette.it

Questo approccio assicura non solo la corrispondenza tra candidato e azienda ma promuove anche un’inclusione reale e funzionale all’interno delle strutture aziendali.

Per le aziende che necessitano di una gestione esternalizzata del reclutamento, Alvin Consulting propone soluzioni di RPO.

Questo servizio permette alle aziende di affidare l’intero processo di reclutamento o parti di esso ad Alvin Consulting, che agisce in sinergia con i team interni per promuovere la vision e la cultura aziendale, semplificando così l’acquisizione di nuovi talenti.

Il portale Categorieprotette.it, attivo dal 2001, è il primo sito web in Italia dedicato esclusivamente alle offerte di lavoro per persone appartenenti alle categorie protette.

Con oltre 40.000 CV aggiornati, il portale non è solo uno strumento di job posting ma una piattaforma di incontro tra domanda e offerta, che mette al centro la persona, le sue competenze e la sua unicità.