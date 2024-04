Mo: Gasparri, ‘solidarietà a forze ordine, condanniamo episodi intollerabili Torino’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “É possibile che dobbiamo assistere quotidianamente a episodi di violenza contro le Forze dell’ordine? Questa mattina a Torino si è verificato l’ennesimo attacco contro il popolo in divisa da parte di centri sociali e collettivi. Voglio esprimere piena solidarietà alle forze dell’ordine e, in particolare, ai sette agenti che sono rimasti contusi durante il tentativo di irruzione dei manifestanti al convegno con i ministri”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri

“Condanniamo fermamente questi gesti che devono essere severamente puniti perché sembra essere diventata un’abitudine aggredire e umiliare le donne e gli uomini in divisa. Scompigliano l’ordine pubblico, aggrediscono chi rappresenta lo Stato, vogliono togliere la parola ai ministri ed interrompere i rapporti con Israele al grido di ‘Palestina libera’. Tutto questo è surreale. Invocano la pace quando sono loro i primi ad aizzare odio e violenza. Tutti si schierino dalla parte giusta quindi di Israele e di chi difende la legalità e la sicurezza del nostro Paese”, conclude.