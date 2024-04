Dall’amarezza per il ko nel derby con l’Avellino ai sorrisi pieni per l’ampia vittoria conquistata contro il Latina il passo è stato breve. Meno di una settimana, in cui è cambiato tutto: le prospettive e pure il finale di stagione. Sì, perché il Benevento non ha solo messo al sicuro almeno il terzo posto in classifica, ma si è pure riguadagnato una possibilità di salire in corsa su quel treno che porta al secondo posto, da cui sembrava esser definitivamente sceso con la sconfitta del ‘Partenio-Lombardi’ di una settimana fa. Al momento, a separare la Strega dalla piazza d’onore c’è solo lo svantaggio negli scontri diretti con i Lupi. Che può essere ancora annullato, inseguendo un risultato pieno nella trasferta di sabato a Catania e augurandosi che contemporaneamente l’Avellino non vada oltre il pari nel faccia a faccia interno con il Crotone.

