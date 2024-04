Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “L’Ucraina combatte contro un aggressore fascista”. “Il fascismo è Putin e chi vuole impedire ad un ebreo in quanto tale di parlare in qualsiasi situazione. Come avvenuto alla università Columbia”. Così il leader di Azione Carlo Calenda al lancio della campagna elettorale ‘Siamo Europei’ a Milano.