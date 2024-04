Emergenza regionale, Picco (Asl To): “Fondamentali numero unico 112 e il 116-117”

Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) – “Abbiamo l’emergenza a cuore e quindi siamo felici di essere qui oggi. Come Azienda Zero abbiamo realizzato una riforma importante del 118 dell’emergenza regionale. Questo ci ha consentito di riorganizzare il mondo dell’emergenza e della formazione in emergenza, e quindi di vedere con un’altra ottica questo approccio, il legame con il numero unico europeo per le emergenze (Nue) 112, con il 116-117 che quando si parla di medicina territoriale è fondamentale”. Lo ha detto Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città di Torino, intervenendo al Congresso nazionale dell’Area culturale emergenza (Ace), organizzato dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siiarti) a Torino.

“Il 116-117 – sottolinea – va a configurare i servizi proposti prima solo dalla Guardia medica, implementandoli e rendendoli decisamente più articolati, quindi in questo contesto il rapporto tra 112, centrale 118 e 116-117 potrà fare veramente la differenza nella medicina territoriale. Stiamo anche cercando di realizzare una elisuperficie per far atterrare l’elicottero vicino al San Giovanni Bosco che è un ospedale hub della nostra città”.