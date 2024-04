E-commerce, OnShop disponibile su Amazon

Roma, 23 apr. (Adnkronos/Labitalia) – OnShop, pioniere del digital cash, prosegue nella sua missione di rivoluzionare l’esperienza degli acquisti online, segnando un’altra tappa significativa nel suo percorso grazie alla collaborazione con Amazon. Attraverso il suo innovativo sistema che elimina la necessità di carte, wallet o conti bancari, e che si avvale di un voucher usa-e-getta per garantire la massima sicurezza, il servizio continua a ridefinire i parametri dello shopping in rete.

Promuovendo inclusione e uguaglianza, e adottando innovazioni e tecnologie all’avanguardia, OnShop ha immediatamente attirato l’interesse di importanti insegne della gdo (supermercati) e gds (negozi di elettronica), oltre a numerosi rivenditori autorizzati, presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Queste partnership strategiche hanno giocato un ruolo significativo, consentendo ad OnShop di ampliare la sua portata nel settore dell’e-commerce.

“La partnership con Amazon è una testimonianza tangibile della nostra costante dedizione all’eccellenza”, ha dichiarato Simona Mambro, ceo di OnShop. “Questa collaborazione consente un accesso sempre più agevole al nostro servizio e rende ancora migliore l’esperienza dei clienti. È una vetrina globale fondamentale per agevolare le attività dei clienti negli acquisti online, rendendoli ancora più accessibili”.

Il servizio si inserisce perfettamente all’interno della piattaforma Amazon, con una pagina dedicata dove i clienti potranno acquistare le carte regalo spendibili su molti siti web verificati che hanno adottato il servizio come metodo di pagamento. Le carte sono disponibili in tagli da 10 euro, 25 euro e 50 euro, garantendo flessibilità di scelta. Una volta acquistate, le carte hanno validità di un anno e la loro consegna al cliente finale avviene tramite email o SMS, eliminando le criticità di carattere fisico.

La commercializzazione con l’azienda fondata da Jeff Bezos seguirà lo stesso modello utilizzato da OnShop con Recharge.com, leader nel settore dei pagamenti prepagati con i suoi negozi digitali online composti da grandi categorie di prodotti prepagati come carte regalo elettroniche, carte prepagate e ricariche telefoniche internazionali e transfrontaliere. I clienti hanno la possibilità di acquistare i buoni regalo OnShop, da utilizzare e spendere in un secondo momento, con consegna digitale istantanea e pagamento sicuro in pochi secondi.