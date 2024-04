Consulta: terzo nulla di fatto Parlamento per elezione giudice costituzionale**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Ancora un nulla di fatto per l’elezione del giudice costituzionale di nomina parlamentare chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato lo scorso 11 novembre. Il terzo scrutinio, al quale hanno preso parte 405 parlamentari, ha infatti registrato 380 schede bianche, 20 nulle e 5 voti dispersi. La maggioranza richiesta per l’elezione era dei due terzi i componenti l’Assemblea, pari a 404 voti. Dalla prossima seduta per l’elezione occorreranno i tre quinti del plenum, pari a 363 preferenze.