Ucraina: un civile ucciso e 11 feriti negli ultimi attacchi russi

Kiev, 22 apr. (Adnkronos) – Gli attacchi russi contro l’Ucraina del giorno scorso hanno ucciso un civile e ne hanno feriti 11, tra cui un bambino. Lo hanno riferito le autorità di Kiev, precisando che la vittima è stata colpita nell’oblast di Donetsk, dove gli attacchi russi hanno ferito quattro persone. Il governatore Vadym Filashkin ha segnalato inoltre un civile ferito a Selydove e un altro a Prohres.

Tre persone sono state ferite nell’oblast di Kherson , dove sono stati danneggiati edifici civili, tra cui tre condomini e un asilo. “Ieri il nemico ha bombardato Novovorontsovka, Antonivka e la città di Kherson. Anche Kozatske, Beryslav e Novoberyslav sono finiti sotto il fuoco nemico e attacchi aerei”, ha detto in un post su Facebook Oleksandr Prokudin, governatore dell’oblast di Kherson. “A causa dell’aggressione russa, tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino”, ha aggiunto.

Nell’oblast di Zaporizhzhia , le forze russe hanno effettuato 202 attacchi contro sei comunità. Non sono state segnalate vittime. “Il nemico ha effettuato attacchi aerei su Robotyne e Mala Tokmachka. Circa 25 droni hanno attaccato Huliaipole, Levadne, Robotyne, Mala Tokmachka e Malynivka”, ha detto in un post su Telegram Ivan Fedorov, governatore dell’oblast di Zaporizhzhia. Nell’oblast di Dnipropetrovsk, la città di Nikopol è stata durante la notte sotto il fuoco dell’artiglieria russa.