Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Sono molto affezionata a Pietro Bartolo, per tutti noi prima che eurodeputato è il medico Lampedusa. Si è sempre speso a difesa di chi arriva dal mare e lo voglio ringraziare per questi anni di impegno al Parlamento europeo per far valere principio chi entra in Italia entra in Europa e serve una vera solidarietà europea”. Così Elly Schlein in diretta Instagram.