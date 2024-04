Calcio: Milan ko 2-1, l’Inter è campione d’Italia per la ventesima volta

Milano, 22 apr. – (Adnkronos) – L’Inter vince il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella. I nerazzurri conquistano la matematica certezza del titolo con 5 giornate d’anticipo grazie al successo per 2-1 sul Milan nel derby della Madonnina, posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato davanti ai 75.000 spettatori dello stadio ‘Meazza’. Per la squadra di Inzaghi vanno a segno Acerbi al 18′ e Thuram al 49′, ai rossoneri non basta il gol di Tomori all’80’. Finale nervoso con tre espulsi, due rossoneri Theo Hernandez e Calabria e uno per i nerazzurri, Dumfries. In classifica l’Inter sale a 86 punti, 17 in più del Milan e 22 in più della Juventus.