25 aprile: Fratoianni, ‘telefonate Chigi-dirigenti Rai? Vicenda inquietante’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Con le telefonate intercorse fra Palazzo Chigi e alcuni dirigenti Rai, così come la racconta oggi il quotidiano La Stampa, per trovare una giustificazione plausibile e ‘popolare’ alla censura nei confronti dello scrittore Scurati, la vicenda assume contorni ancora più inquietanti”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Innanzitutto si conferma – prosegue il leader di Si – l’asservimento totale del servizio pubblico radio tv alla destra al governo. E già questo è grave. E poi è insopportabile – conclude Fratoianni – voler far passare gli intellettuali liberi come degli avidi. Forse è l’ora di smetterla”.