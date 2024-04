Ucraina, Russia: “Con aiuti Usa a migliaia nel ‘tritacarne'”

(Adnkronos) – “Non c’è nulla da festeggiare”, con i nuovi aiuti americani da 60 miliardi di dollari approvati ieri dalla Camera dei rappresentanti Usa altre “decine di migliaia di ucraini finiranno nel tritacarne”. E’ quanto sostiene il vice ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, secondo cui la guerra continuerà e “si intascheranno altri soldi, si ruberanno altre armi”. E la sconfitta dell’Ucraina è “inevitabile”.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha poi definito un “volgare furto” l’autorizzazione concessa ieri dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti al sequestro di circa 6 miliardi di euro di beni russi congelati nel Paese, nel quadro del pacchetto di aiuti.

Ci vorrà meno di una settimana – a conclusione definitiva dell’iter al Congresso – perché alcune delle armi che verranno fornite dagli Stati Uniti all’Ucraina nel quadro del pacchetto di aiuti varato ieri sera dalla Camera dei Rappresentanti di Washington raggiungano il fronte. Ad anticiparlo è il Washington Post, spiegando che il Pentagono ha tutto pronto, in attesa del via libera definitivo. Il Senato dovrebbe votare la misura martedì, per poi passarla al presidente Joe Biden per la firma.

Anche secondo quanto scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), la Russia potrebbe aumentare gli attacchi contro l’Ucraina nella guerra prima dell’arrivo di nuove armi dagli Stati Uniti. Il disegno di legge, ricorda l’Isw, “deve ora essere approvato dal Senato e firmato dal presidente prima che gli aiuti possano iniziare ad arrivare”. Il voto del Senato a Washington è in programma martedì 23 aprile. Poi arriverà la firma di Joe Biden. In ogni caso, potrebbero essere necessarie settimane prima dell’arrivo delle nuove forniture americane sul campo di battaglia.

“Questi requisiti e la logistica del trasporto di materiale statunitense in prima linea in Ucraina significheranno probabilmente che la nuova assistenza statunitense non influenzerà la situazione in prima linea per diverse settimane. La situazione del fronte continuerà quindi probabilmente a deteriorarsi, in particolare se le forze russe aumenteranno i loro attacchi per sfruttare la finestra limitata prima dell’arrivo di nuovi aiuti statunitensi”, osserva l’Isw delineando lo scenario.

Gli esperti del centro studi statunitense ricordano che finora “le forze russe hanno cercato di sfruttare le degradate capacità di difesa aerea dell’Ucraina nel tentativo di far crollare la rete energetica e causare danni a lungo termine alle infrastrutture e alla capacità industriale di difesa di Kiev”. “L’arrivo ormai previsto dgli aiuti americano probabilmente intensificherà le operazioni offensive e gli attacchi con missilistici e droni per raggiungere obiettivi operativamente significativi che diventeranno sicuramente più difficili da ottenere contro le forze ucraine ben rifornite”, osserva l’Isw.