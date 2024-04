Ancora una volta un tabacchino nel mirino di malviventi decisi ad arraffare denaro e beni di valore facilmente piazzabili nei circuiti ricettazione. Stavolta non un colpo consumato ma un raid tentato, con però danni rilevanti per un esercizio commerciale a Casalduni, dove è stata quasi forzata porta ingresso, con un ‘piede di porco’ non completando l’effrazione e dove poi lo scattare del sistema allarme ha indotto questi ultimi ad allontanarsi in fretta senza asportare nulla.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia