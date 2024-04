Le 17.27 del 20 aprile 2024: l’istante preciso in cui il Benevento 5 completa l’opera e conquista un traguardo che non è uguale a nessuno. Una data da tramandare per i giallorossi che con il 6-2 rifilato al Melilli si spalancano le porte della Serie A, scrivendo una straordinaria pagina di storia dello sport sannita. Del resto, mai nessuna squadra di calcio a 5 beneventana si era spinta tanto in alto, mentre prima di ieri solo il Benevento Calcio, la Pallamano Benevento e il Rugby Benevento erano stati capaci di conquistare la massima serie.

