Europee: Benifei, ‘un onore guidare lista al fianco della Strada’

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Ora è ufficiale: sono candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per il collegio nordovest, che comprende Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta!”. Così in un post su Facebook il capodelegazione Pd Brando Benifei al termine della direzione nazionale che ha ufficializzato le candidature.

“È un onore guidare la lista al fianco di Cecilia Strada come capodelegazione uscente: lo considero un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni al Parlamento Europeo. Ringrazio la comunità democratica per la fiducia: è arrivato il momento di scrivere una nuova pagina, tutte e tutti insieme. Avanti!”, aggiunge.