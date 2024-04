Denatalità, la ricetta di Plasmon: “Pianificazione, azioni continue e monitoraggio dei risultati”

Roma, 20 apr. – (Demografica/Adnkronos) – Per contrastare la denatalità serve una strategia di lungo periodo e il monitoraggio costante dei risultati. Parla da dirigente aziendale Luigi Cimmino Caserta, responsabile rapporti istituzionali di KraftHeinz Italia Plasmon, ma non è per deformazione professionale. La sua è una vera e propria ricetta. Non solo perché l’azienda per cui lavora con i suoi biscotti – e non solo – ha accompagnato milioni di italiani durante l’infanzia (e talvolta anche nell’età adulta), ma anche perché la Plasmon da anni è impegnata a diffondere un cambiamento culturale ed economico affinché chi vuole avere figli ma non se la sente sia messo in condizione di farli.

Si tratta di un problema con molte radici e che quindi va affrontato da diverse angolature. Partendo da un assunto: la denatalità è un problema. Per capire perché, basta chiedersi, come ha fatto Cimmino Caserta rispondendo alle domande dell’Adnkronos, quale sia il modello che vogliamo avere nel nostro Paese: “Vogliamo avere un modello in cui l’assistenza sanitaria è garantita a tutti? In cui sarà possibile pagare le pensioni o avere una crescita del mercato del lavoro? E ancora, avere una maggiore produttività”? La denatalità, spiega il manager, “è solamente una spia rossa che sta aprendo, per fortuna, tutta una serie di considerazioni”.

Obiettivi annuali, azioni continue e monitoraggio

Ma a che punto siamo oggi e come ci siamo ritrovati nella situazione attuale, che vede l’Italia in pieno , con un tasso di natalità al 2023 pari a 1,2 figli per donna laddove il tasso di sostituzione, che consentirebbe a una popolazione di rimanere stabile, è di 2,1 figli per donna?

“Purtroppo ci troviamo a gestire un momento che è frutto di qualcosa che è accaduto nel passato, cioè ragionare sempre per obiettivi di brevissimo periodo senza avere un disegno di medio o lungo periodo”. Che invece è proprio quello che serve: una visione nel tempo, in base a quella agire e poi andare “ogni anno a vedere quali sono le azioni che puoi fare per avvicinarti, e poi dopo un anno capisci se sei in linea o non sei in linea”.

“Se ad esempio, come ha detto anche l’Istat, l’obiettivo potrebbe essere 500mila nuovi nati entro il 2030, va stabilito cosa facciamo ogni anno, cosa ci aspettiamo e come misuriamo i risultati anno su anno”, spiega Cimmino, sottolineando: “La Meloni ha ragione nel dire ‘noi stiamo facendo delle attività, abbiamo inserito nelle leggi di bilancio degli aiuti e dei sostegni’, però il vero punto è, cosa ci aspettiamo che accada”?

Inoltre, evidenzia il manager, le azioni e l’impegno dovrebbero essere quotidiani: “Io sono d’accordo con quando dice che non dovrebbe organizzare gli Stati generali della Natalità perché dovrebbero essere un po’ tutti i giorni, perché non può essere che ci sia un momento all’anno in cui se ne parla ma poi alla fine si smette di ragionare. Se non c’è una priorità, se non c’è una cultura di andare in questa direzione è palese che fai molta fatica, ci vuole molto tempo e invece bisognerebbe mettere su una piccola task force”.

Abbiamo tutti gli ingredienti, ci manca la ricetta