Calcio: Del Piero, ‘derby? Per Milan sarebbe tosta consegnare scudetto all’Inter’**

Madrid, 21 apr. (Adnkronos) – “Il derby di Milano di domani? Ho un paio di amici interisti e un paio anche milanisti, ed è incredibile come stanno vivendo la cosa. E io gli dico, pensate a noi Juventini come ci girano…. E’ ovvio che per il Milan sarebbe veramente tosta mettere nelle mani dell’Inter lo scudetto domani. Però c’è un fatto, l’Inter si è dimostrata nell’anno più forte di tutti. O perlomeno questa è la sensazione. Vediamo. Il bello di questi momenti, di queste sfide, è proprio che quando tutto sembra già definito, poi succede qualcosa di strano…Quindi l’attesa, la curiosità per queste partite è la cosa più bella”. Così L’ex numero 10 della Juventus Alessandro Del Piero in una intervista con un gruppo selezionato della stampa italiana, tra cui l’Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid.