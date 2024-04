Solo 2 punti raccolti in 4 partite, 2 sconfitte dolorose contro Monopoli e Avellino e una corsa per il terzo posto da blindare il prima possibile. Tanti i significati racchiusi in Benevento-Latina, ultima dei giallorossi davanti al proprio pubblico prima di ridarsi appuntamento ai playoff, quando ogni partita porterà con sé il peso del dentro o fuori. Sa di finale anche la gara contro i nerazzurri per la Strega, sia per la corsa al terzo posto – fondamentale per la banda Auteri congelare il traguardo, per evitare guai peggiori agli spareggi – sia per restituire entusiasmo e carisma a una squadra che ha ridotto notevolmente ritmi e rendimento nel corso delle ultime notti di Serie C.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia