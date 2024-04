E’ indiscutibilmente il principale prodotto ambasciatore e apripista dell’agroalimentare del Belpaese nel mondo. Un comparto, quello del vino, strategico per l’economia nazionale: 74mila lavoratori, 16 miliardi di euro di fatturato (il 9% del Food & Beverage italiano) e 8 miliardi di euro di esportazioni (il 16% del nostro Food & Beverage). Un settore cardine che nel 2023 ha visto nell’Europa il suo mercato principale con un peso pari al 41% dell’export complessivo, seguita dal Nord America (28%), Europa extra Ue (21%) e Cina, Giappone e Sud Est asiatico (6%). Il vino italiano genera un valore aggiunto pari a 14,8 miliardi di euro, attivando diverse filiere con un effetto moltiplicatore di 4,1 per il Paese: per ogni euro di valore realizzato dalle imprese vitivinicole si ricavano 4 euro a vantaggio dell’economia nazionale.

