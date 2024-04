Roma, 21 apr (Adnkronos) – Sull’aborto “la Meloni ha mostrato il vero volto oscurantista con un vergognoso blitz. Quando ha scritto che non avrebbe toccato la legge 194 sapevamo che non era sufficiente toccarla per restringere. Su questo serve una grande mobilitazione, portare in piazza i diritti delle donne. Se le associazioni si mobiliteranno saremo al loro fianco”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.