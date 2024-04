Roma, 20 apr (Adnkronos) – “Il voto del Congresso americano per i fondi destinati all’Ucraina, alla sua difesa, alla resistenza contro Putin, alla nostra libertà. Una decisione per la pace, l’unica possibile: mettere in condizione gli ucraini di rispondere con le armi al fuoco e all’odio russo”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi.