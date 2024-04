L’amministrazione comunale di Telese Terme ha ricevuto un finanziamento per l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio della Scuola dell’Infanzia di via Papa Giovanni XXIII. Tale finanziamento che rientra nel PNRR ed è di 3 milioni 575mila euro impone che i lavori siano ultimati entro il 2025, pena la revoca.

Dunque alla luce di tale vincolo si è reso necessario accelerare i tempi, e di concerto con la dirigente scolastica, si è deciso di trasferire temporaneamente la Scuola dell’Infanzia nel nuovo fabbricato realizzato in Piazzetta 10 Aprile (alle spalle del Municipio), di recente ultimato.