Puglia: Zullo (Fdi), ‘Emiliano faccia un passo indietro’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Il quadro che sta emergendo dalle indagini in Puglia si fa ogni giorno più inquietante. L’intreccio di storie che c’è tra la dirigenza Pd pugliese, e il candidato a sindaco di Bari del M5S fortemente voluto da Conte, apre degli interrogativi che necessitano una risposta chiara. Quando il ministro Piantedosi aveva inviato gli ispettori al comune di Bari ci era stata una levata di scudi in difesa di tutto l’apparato, ma non passa giorno che la posizione di Emiliano non peggiori, e questo fa ma male sia alla Puglia che alla sua gente, credo che un passo indietro dell’attuale presidente sia auspicabile, anche per aver modo di difendersi da una situazione che potrebbe vederlo coinvolto in prima persona molto presto”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo.