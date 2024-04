“L’Assemblea dei Sindaci stigmatizza l’assenza della Direttrice generale dell’Azienda ospedaliera del San Pio alla riunione odierna. Formalmente invitata dal Sindaco di Benevento a partecipare, anche in virtù della cruciale importanza del tema all’ordine del giorno, l’Assemblea ha preso atto con disappunto dell’indisponibilità a prendere parte direttamente ai lavori”. E’ una posizione molto ferma e dura quella che viene ad esito dell’Assemblea dei sindaci sviluppatasi nella mattinata di ieri a Palazzo Mosti con ad oggetto la questione del Presidio ospedaliero Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in Sant’Agata de’ Goti. Così come era avvenuto in occasione della seduta consiliare tenutasi in forma aperta nella cittadina saticulana, appena lunedì scorso, anche in questa nuova sede istituzionale si è materializzata la mancata presenza del numero uno dell’Azienda San Pio. E questa volta la presa di posizione dei primi cittadini, guidati dal Presidente Mastella, si “istituzionalizza”.

