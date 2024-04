Europee: Marcucci, ‘con lista Stati uniti Europa progetto prevale su veti’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Sembrava impossibile far nascere questa lista, ma certe volte le idee ed i progetti prevalgono sui veti. In questa lista condividiamo molte cose: l’amore per l’Europa, l’amore per la democrazia liberale. Abbiamo come avversaria una destra retrograda che avanza in tutto il Continente, noi saremo alternativi. Sono felice dei nostri 5 capolista: esprimono perfettamente la nostra proposta”. Lo ha affermato il presidente di Libdem, Andrea Marcucci, intervenendo a Roma alla presentazione della lista Stati uniti d’Europa.