Europee: Della Vedova, ‘dispiace che Azione ha scelto divisione e polemiche’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Ho un unico rammarico: che è quello che altri, Azione, hanno scelto la divisione anziché l’unità, hanno scelto una roba che non è gioiosa e sorridente come la nostra iniziativa di oggi: hanno scelto la polemica, non sono stati capaci, come noi abbiamo fatto, di lasciare le polemiche fuori dalla porta, perché è troppo importante il tema a cui noi abbiamo dedicato questa lista e a cui vogliamo dedicare tutte le nostre energie”. Lo ha affermato Benedetto Della Vedova, durante la presentazione della lista Stati uniti d’Europa.