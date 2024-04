Un terzo posto da dover blindare per evitare guai peggiori ai playoff e presentarsi alla corsa promozione con il piglio da ‘grande’ e tutti i benefici che porta con sé. È la missione del Benevento, atteso dall’ultima gara casalinga della regular season e da un faccia a faccia contro un’altra avversaria, dopo l’Avellino, a caccia di punti preziosi per indirizzare il suo percorso inseguendo la promozione. È il Latina di Fontana, a un solo punto dalla matematica partecipazione ai play off ma a caccia del massimo risultato per mettere le mani sul settimo posto e giocarsi le proprie carte nel primo turno degli spareggi in casa, sfruttando due risultati a favore su tre.

