Al terzo mandato, la tendenza si inverte. Il sindaco di Calvi Armando Rocco, di consiliatura in consiliatura ha sempre ‘assorbito’ le minoranze piuttosto di cedere loro qualche scranno, come avviene fisiologicamente in tanti Consigli comunali.

Per una volta, la graniticità del suo gruppo dovrà fare i conti con una crisi interna: Rocco in un colpo solo ha perso la Giunta.

Il vicesindaco Vincenzo Parziale e l’assessore Prisco Licciardi si sono dimessi da assessori e hanno rimesso deleghe. Per ora, resteranno in maggioranza. Il motivo? La discussione sul tracciato dell’elettrodotto Montecorvino-Benevento che attraverserà anche Calvi. Ne abbiamo parlato ieri, dopo la richiesta di accesso agli atti del capogruppo di opposizione Mario Mirra, che ha invocato chiarimenti sulle modifiche apportate al tracciato nel territorio calvese, in forze delle osservazioni arrivate proprio dal Comune nel corso della fase di confronto promossa da Terna con le comunità locali.

