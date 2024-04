Sei punti ancora in palio, quattro da conquistare per avere la matematica certezza del terzo posto. Il Benevento però vuole chiudere subito i giochi e punta a fare bottino pieno contro il Latina per mettere al sicuro almeno il podio e anche per riportare il vento a proprio favore, dopo i soli due punti raccolti nelle ultime quattro partite.

